Порошенко подписал закон об ужесточении штрафов за незаконную вырубку леса

Президент Украины подписал закон, согласно которому в несколько раз повышены штрафы за незаконную рубку и уничтожение лесных культур и молодняка. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

"Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращение незаконного вывоза необработанных лесоматериалов", согласно которому в несколько раз повысятся штрафы и увеличатся сроки лишения свободы за незаконную вырубку леса, уничтожение лесных культур и молодняка. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов".

Так, незаконная порубка и повреждение деревьев или кустарников; перевозка, хранение; уничтожение или повреждение лесных культур, сеянцев или саженцев в лесных рассадниках и на плантациях, а также молодняка естественного происхождения и самосева на площадях, предназначенных под лесовосстановление, наказывается наложением штрафа на граждан от пятнадцати (255 грн) до тридцати (510 грн.) необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц - от семидесяти пяти (1275 грн.) до ста пятидесяти (2550 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

За те же действия, совершенные повторно, граждан будут штрафовать на сумму от тридцати (510 грн.) до шестидесяти (1020 грн.) необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц - от трехсот (5100 грн) до шестисот (10200 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, перемещение через границу Украины вне таможенного контроля либо с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины, будет наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Повторное нарушение или нарушение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, либо служебным лицом с использованием власти или служебного положения, либо в крупном размере будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. За подобные действия организованной группой или в особо крупном размере ждет наказание лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

В случае причинения существенного вреда (в две тысячи и больше раз превышающего необлагаемый минимум доходов граждан - более 34 000 грн) будет налагаться штраф в размере от тысячи (17 000 грн) до тысячи пятисот (25500 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок. Если такие действия будут совершены в заповедниках или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, в других особо охраняемых лесах, они будут наказываться штрафом от тысячи пятисот (25 500 грн) до двух тысяч (34 000 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. Незаконная порубка или перевозка, хранение и сбыт леса, повлекшие тяжкие последствия (последствия, которые в пять тысяч (85 000 грн) и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан - прим. ред.) будут наказываться лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Кроме того, закон ограничивает внутреннее потребление украинских лесоматериалов необработанных 25 миллионами кубических метров в год. Правительству поручается разработать комплексную программу восстановления лесного фонда Украины и определить первоочередные объемы работ по восстановлению лесов и лесоразведению, охране лесов от пожаров, защиты от вредителей и болезней, других лесохозяйственных мероприятий.