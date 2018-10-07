Курс криптовалют на 7 октября: рынок показал снижение

В воскресенье, 7 октября, наиболее ликвидные криптовалюты существенно снизились после небольшого подорожания накануне. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 13:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin упал в цене на 0,63% – до $6 567, Ethereum – на 1,36%, до $224, Ripple – снизился на 7,05%, до $0,479, Bitcoin Саsh – подешевел на 1,06%, до $510, EOS – на 1,20%, до $5,73.

Данные по состоянию на 13:00 по Киеву

Bitcoin подешевел на 0,63% до $6 567, капитализация 113 685 млрд долларов.

Ethereum упал в цене 1,36% до 224,09 доллара, капитализация второй криптовалюты — 22 951 млрд долларов.

XRP (Ripple) подешевел до 0,479 доллара, снизившись на 7,05%, капитализация — 19 130 млрд.

Bitcoin Cash упал в цене на 1,06 % и составил 510,35 доллара, капитализация — 8 874 млрд.

EOS подешевел на 1,20%, стоимость — 5,73 доллара, капитализация — 5 189 млрд.

Stellar упал в цене за 24 часа на 2,34%, цена — 0,239 доллара и капитализация — 4 500 млрд доллара.

Litecoin снизился за сутки на 1,17% до 57,95 доллара, капитализация — 3 396 млрд доллара.

Tether — капитализация — $0 999 млрд, рост составил - 0,11%.

Cardano упал в цене на 1,85%, стоимость — 0,081 доллара, капитализация — 2 108 млрд.

Monero снизился в цене 0,70%, стоимость - $113,67, капитализация - $1 871 млрд.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,3 млрд, Ethereum – $1,5 млрд, Ripple – $ 796 млн, Bitcoin Саsh – $409 млрд, EOS – $504 млн, Stellar– $32 млн, Litecoin– $425 млн, Tether– $2,390 млрд, Cardano– $23 млн, Monero– $24 млн.