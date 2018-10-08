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Путин уволил ответственного за развитие экономических отношений с Украиной

Владимир Путин
14:31 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: Президент РФ Владимир Путин уволил своего спецпредставителя "по развитию торгово-экономических отношений" с Украиной.

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Ливанова от должности спецпредставителя президента "по развитию торгово-экономических отношений с Украиной".

Как передает корреспондент в РФ, соответствующий указ Путина вступил в силу 5 октября.

"Освободить Ливанова Дмитрия Викторовича от должности специального представителя президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной", - говорится в документе.

Как сообщалось, 19 августа 2016 года Путин заявил, что его новый спецпредставитель по развитию торгово-экономических, научных и технических связей с Украиной Ливанов не должен "пугать" власти Украины, поскольку он не военный, а "сугубо гражданский", в отличие от Михаила Зурабова, которому Украина отказала в агремане. По словам Путина, развитие торгово-экономических связей должно быть в поле постоянного внимания российской власти.

После назначения Ливанов никак себя не проявил и ни разу не выступал публично.

Ранее Ливанов был министром образования и науки РФ.

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Новости Бизнеса, Владимир Путин, РФ, Украина.
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