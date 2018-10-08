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Из Украины планируют открыть прямые авиарейсы в ряд городов Турции

Самолет
15:59 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: В 2019 году между Украиной и Турцией запустят новые рейсы прямого авиасообщения в такие города, как Измир, Бурса, Далман и Бодрум.

В следующем году планируется запуск новых рейсов прямого сообщения между Украиной и Турцией, в частности в четыре турецких города: Измир, Бурсу, Даламан, Бодрум. Об этом во время общения с украинскими журналистами рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"В 2016 году Турцию посетили 1 млн 50 тысяч туристов из Украины, в 2017 - 1 млн 250 тысяч, в этом году ожидаем еще на 20-30% больше, но еще нет статистики окончательной. То же с гражданами Турции - сейчас около 250 тысяч турков посещают Украину ежегодно, и также наблюдается ежегодный постоянный рост этого количества. Еженедельно осуществляется между нашими странами более 180 рейсов. Планируем со следующего года запускать прямые рейсы в Измир, Бурсу, Даламан, Бодрум", - отметил Сибига.

Украинский дипломат вместе с коллегами из Китая, Индии и других стран посетил восток страны в рамках программы туристического продвижения региона.

Если кто-то хочет путешествовать во времени, то это на восток Турции. Это та точка, где прошлое встречается с настоящим. Это "нулевая" точка отсчета истории - здесь зарождались религии, цивилизации, здесь состоялся переход от охотничьей к агроцивилизации", - рассказал дипломат.

Ныне восток Турции не настолько популярен среди туристов, прежде всего иностранных, как, например, юг, и одна из причин - приближенность региона к турецко-сирийской границе.

"Существуют стереотипы об опасности этого региона. Приехал сюда как посол, приехал с семьей, чем декларирую, что здесь безопасно, и это место очень достойно внимания украинских туристов", - отметил Сибига.

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Как известно, в этом году Турцию за первые восемь месяцев посетили 27023134 туриста из-за границы, что превышает аналогичный показатель в прошлом году на 22,92%. Украина в прошлом году заняла 7-ое место в топ-10 среди стран по количеству туристов в Турцию с показателем более чем 1,1 млн человек за 9 месяцев 2017 года. В этом году этот рейтинг еще не обнародовали.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Бодрум, Бурса, Дальман, Измир, Новые рейсы, Прямое авиасообщение, Украина и Турция.
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