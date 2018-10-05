Сегодня из Тбилиси в Киев начал летать самолет новой грузинской авиакомпании

Загрузка новой грузинской авиакомпании MyWay Airlines из Тбилиси (Грузия) в Киев (аэропорт "Борисполь") составила 85,3%. Об этом сообщил финансовый менеджер авиакомпании Наталья Свилле.

"Из Тбилиси в Киев прилетело 145 пассажиров и приблизительно столько же вернётся в Тбилиси. В самолете 170 мест. Это хороший показатель для первого рейса авиакомпании", - сказала она. Также Свилле отметила, что на данный момент планов по новым маршрутами из Украины нет.

"Мы планируем добавлять рейсы в Европу из Тбилиси этой зимой. Также мы планируем полеты в Индию и Китай. Но это будет позже",- добавила она.

При этом Свилле отметила, что уже открыта продажа билетов на европейские направления.

"Это Тбилиси - Рим и Тбилиси - Будапешт. Эти рейсы стартуют с октября",- отметила она.

Как сообщалось, новая грузинская авиакомпания MyWay Airlines с 5 октября планировала запустить регулярные рейсы по маршруту Тбилиси (Грузия) - Киев – Тбилиси в аэропорт "Борисполь".