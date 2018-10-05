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В столице по мосту Патона частично ограничено движение транспорта

Мост Патона
14:48 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: На мосту Патона в Киеве частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра.

Ограничение введено из-за бетонирования монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.

В Киеве частично ограничено движение транспорта на мосту им. Патона. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

"В связи с бетонированием монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста им. Е. О. Патона частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра на первом участке. Работы планируется завершить до 05:00 8 октября", - говорится в сообщении.

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В то же время, отметили в "Киевавтодоре", будут проводиться работы на втором участке - под пролетным строением моста, поэтому ограничение движения в первой полосе на втором участке будет продолжаться.

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

 

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Новости Украины, Движение транспорта, Киев, Киевавтодор, Мост Патона, Украина.
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