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Появилась информация, какой будет главная новогодняя елка в этом году

Празднования Нового года-2018 в Киеве
13:08 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Организаторы новогодних празднований в Киеве намерены установить главную елку страны, которая будет ниже прошлогодней из-за проблем с ее транспортировок.

В этом году на Софийской площади установят главную елку страны, которая будет ниже прошлогодней. Такое решение обусловлено проблемной перевозкой. Об этом в комментарии сообщил организатор новогодних празднований в Киеве последних лет и основатель проекта "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий, передает 44.ua.

"Пока о елке не буду ничего рассказывать, чтобы не сглазить, как в прошлый раз. Тогда во время перевозки она пострадала, но мы все равно сделали из нее "конфетку". В этом году ее высота будет максимально 25 метров. Мы уже не будем брать елку высотой 33 метра. Это очень тяжело в плане доставки в Киев. Транспорта подходящего нет, с ней невозможно развернуться. Поэтому возвращаемся к старому варианту", - рассказал Игорь Добруцкий.

Как встретили Новый год на Софийской площади в Киеве

Кроме того, уже известен дизайн стаканчиком для горячих напитков.

"Уже определились со стилем оформления новогоднего городка. Также готов макет стаканчиков для кофе, какао или глинтвейна. Там будут изображены красивые пингвины и медведи", - добавил основатель проекта "Folk Ukraine.

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Что касается точек по продаже сувениров, разных изделий, а также фуд-корта, то уже 90% мест на трех локациях в Киеве, где будут проходить новогодние празднования, заняты партнерами. В этом году темой главного рождественского городка страны в Киеве будет "Северное сияние".

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Новости Украины, Главная елка страны, Киев, Организаторы новогодних празднований, Северное сияние, Тема оформления.
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