Маркарова стала полноправным министром финансов Украины

Новости Бизнеса: Верховная Рада назначила и.о.министра финансов Маркарову главой Министерства финансов Украины.

Верховная Рада поддержала предложение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана назначить Оксану Маркарову министром финансов Украины, которая до этого времени исполняла обязанности главы ведомства.

Как передает корреспондент, за такое решение проголосовали 242 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 июня 2018 года отправила в отставку главу Минфина Александра Данилюка по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана, после чего Кабмин назначил О.Маркарову и.о. министра финансов.

О.Маркарова с марта 2015 года занимала должность заместителя министра – руководителя аппарата, а с 8 августа 2016 года – первого заместителя министра. Она также является членом наблюдательных советов государственных Ощадбанка, Укрєксимбанка, Укргазбанка и ПриватБанка.

До перехода на государственную службу О.Маркарова 12 лет возглавляла Инвестиционную группу ITT, а до этого с 1998-го по 1999 год и с 2001-го по 2003 год занимала должности советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund.