Киев получит $1 млн на ТЭО для транспорта на Троещину

Всемирный банк (ВБ) выделит $1 млн грантовых средств на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) системы скоростного общественного транспорта для массовых перевозок на Троещину, сообщила пресс-служба киевского городского головы.
Проект скоростного коридора обсуждался сегодня во время встречи мэра столицы Виталия Кличко с представителями Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC).
"Сегодня мы сотрудничаем по поводу разработки системы скоростного уличного транспорта для осуществления массовых перевозок. Первый такой коридор мы планируем запустить на Левый берег – Троещину", – цитируется в сообщении пресс-службы В.Кличко.
Согласно сообщению, протяженность коридора на Троещину составит 20 км.
По словам директора ВБ по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, на разработку ТЭО при поддержке ВБ будет направлено около $1 млн грантовых средств.
"Мы готовы предоставить техническую поддержку – технико-экономическое обоснование, чтобы разработать детальный план этого коридора", – сказала С.Кахконен.
Она также добавила, что ВБ рассматривает возможность предоставления кредита на реализацию проекта.
Основным донором инвестиции при этом должна стать IFC.