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Посылки из-за границы в Украину стоимостью дороже €100 обложили НДС

Посылки из-за границы в Украину стоимостью дороже €100 обложили НДС
11:06 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Верховная Рада поддержала увеличение налогообложения налогом на добавленную стоимость для посылок в Украину стоимостью свыше 100 евро.

Верховная Рада Украины приняла изменения в законодательство, которые уточняют порядок администрирования и повышают ставки ряда налогов и сборов для балансирования государственного бюджета. За принятие соответствующих изменений в Налоговый кодекс и других законодательных актов (законопроект 9260) во втором чтении и в целом с учетом предложений Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики и озвученным под стенограмму поправками проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законом, в частности, вводится налогообложение налогом на добавленную стоимость для посылок в Украину суммарной стоимостью свыше эквивалента 100 евро для одного получателя от одного отправителя.

Для этой нормы устанавливается переходный период с 1 января до 30 июня 2019 года, в течение которого налогом будет облагаться товар стоимостью свыше эквивалента 150 евро.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете Украины на 2019-й год. За принятие закона во втором чтении проголосовали 239 депутатов, а за принятие в целом - 240 парламентарий при минимально необходимом количестве в 226 голосов. Также во втором чтении были приняты поправки в Налоговый кодекс о повышении ряда акцизов и сборов для увеличения доходов госбюджета-2019, оцениваемого Минфином в 5,9 млрд грн.

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Все по теме:

Верховная Рада, НДС, 100 евро, Посылки в Украину из-за границы, Дороже.
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