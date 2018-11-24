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В Раде появился законопроект о едином взносе для ветеранов-предпринимателей

В Раде появился законопроект о едином взносе для ветеранов-предпринимателей
06:57 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Раде зарегистрирован законопроект об оптимизации размера единого взноса для предприятий участников боевых действий.

В Верховной Раде 23 ноября зарегистрирован законопроект об оптимизации размера единого взноса для предприятий участников боевых действий.

Об этом в Facebook написала министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

“Сегодня совместно с авторским коллективом ветеранов и народными депутатами Оксана Юринец, Анна Гопко, Юрий Шухевич, Сергей Кудлаенко, Александр Третьяков, Сергей Каплин, Сергей Высоцкий, Михаил Гаврилюк, Глеб Загорий, Евгений Рыбчинский - зарегистрировали законопроект №9335 "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" об оптимизации размера единого взноса для предприятий участников боевых действий", - написала Фриз.

Она подчеркнула, что идея законопроекта была впервые обсуждена на форуме "Ветеран - успешный предприниматель", который проходил в Николаеве 9-10 ноября.

Министр уточнила, что законопроектом предоставляется возможность использования уменьшенных размеров единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для работающих ветеранов и предприятий, созданных ветеранами и членами семей погибших в российско-украинской войне.

"Над законопроектом работала опытная команда ветеранов, волонтеров и народных депутатов. Искренне благодарна всей команде, которая занималась разработкой данного законопроекта! Надеемся на поддержку этой инициативы парламентом", - добавила Фриз.

22 ноября Верховная Рада назначила народного депутата из фракции БПП Ирину Фриз министром Украины по делам ветеранов. За соответствующее решение проголосовали 270 народных депутатов.

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