Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Украина выделит гумпомощь Йемену, Судану и Конго в память жертв Голодомора
Украина выделит гумпомощь Йемену, Судану и Конго в память жертв Голодомора
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

Стало известно, какое место Украина занимает в рейтинге производителей стали

Стало известно, какое место Украина занимает в рейтинге производителей стали
09:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Всемирная ассоциация производителей стали зафиксировала сокращение производства стали в октябре 2018 года на 6,7%.

Украинские металлурги в октябре 2018 года по сравнению с октябрем прошлого года сократили производство стали на 6,7% - до 1,788 миллиона тонн и при этом сохранили 13-е место в списке мировых производителей этой продукции. Об этом сообщила Всемирная ассоциация производителей стали.

По итогам января-октября текущего года Украина сохранила производство на уровне аналогичного периода 2017 года и произвела 17,567 миллиона тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Согласно сообщению, в октябре лидерство в рейтинге традиционно сохранил Китай с показателем 82,552 миллиона тонн (рост на 9,1% к октябрю 2017 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились следующим образом: Индия (8,77 миллиона тонн, +0,4%), Япония (8,564 миллиона тонн, -4,5%), США (7,571 миллиона тонн, +10,5%), Южная Корея (6,185 миллиона тонн, +3,5%), Россия (6 миллионов тонн, +0,6%), Германия (3,6 миллиона тонн, +1,4%), Бразилия (3,164 миллиона тонн, -4,3%), Турция (3,135 миллиона тонн, +3%) и Италия (2,299 миллиона тонн, -3,4%).

В целом в октябре 2018 года по сравнению с октябрем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 5,8% - до 156,583 миллиона тонн.

В Украине продолжает расти розничная торговля

Согласно отчету ассоциации, за январь-октябрь позиции лидера продолжает удерживать Китай – 782,458 миллиона тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 6,4%).

Далее следуют: Индия (88,43 миллиона тонн, +5,5%), Япония (87,188 миллиона тонн, -0,1%), США (71,744 миллиона тонн, +4,5%), Южная Корея (60,366 миллиона тонн, +2,2%), Россия (60,294 миллиона тонн, +1,6%), Германия (35,554 миллиона тонн, -2,4%), Турция (31,289 миллиона тонн, +0,8%), Бразилия (29,229 миллиона тонн, +2,5%) и Италия (20,614 миллиона тонн, +2,7%).

За 10 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 4,7% - до 1,502 миллиарда тонн. Как сообщалось, Украина по итогам 2017 года опустилась на 12-е место, сократив производство стали на 6,4% по сравнению с 2016 годом – до 22,7 миллиона тонн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сокращение, Производство стали, Всемирная ассоциация производителей стали, Октябрь 2018 года.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
03 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
04 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
05 Участники группы "KAZKA" прокомментировали лидерство в хит-парадах России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
&quot;Законы о евробляхах&quot; вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто
Сколько будет стоить растаможка авто на еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь