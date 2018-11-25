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Касается всех: какие льготы и выплаты получат украинцы в 2019 году

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Касается всех: какие льготы и выплаты получат украинцы в 2019 году
14:38 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: slovoidilo.ua

Новости Бизнеса: На какие льготы и выплаты имеют право претендовать украинцы согласно бюджету 2019.

23 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2019 год. 

Согласно документу с 1 января вырастут минимальная зарплата и прожиточный минимум, а с 1 марта 11,5 млн пенсионеров получат масштабный перерасчет пенсий. Кроме того, в законе сохраняются все уже существующие льготы. 

 В 2019 году прожиточный минимум будет повышаться дважды: с 1 июля до 1936 грн, а с 1 декабря – до 2027 грн. Напомним, по состоянию на 1 января прожиточный минимум составлял 1700 грн, сейчас – 1777 грн, а с 1 декабря 2018 года должен еще раз подняться – до 1853 грн.

Законом установлена в 2019 году минимальная заработная плата:

  • в месячном размере: с 1 января - 4173 гривны;
  • в почасовом размере: с 1 января - 25,13 гривны.

Также предусмотрели индексацию зарплат бюджетникам на уровне 9,4% по сравнению с 2018 годом. Минимальная заработная плата для военнослужащих будет составлять 10 000 гривен.

С 1 января также будет произведен перерасчет пенсий военным пенсионерам - это около 500 тыс. людей. А с 1 марта 11,5 млн пенсионеров получат масштабный перерасчет пенсий.

Какие льготы и выплаты получат украинцы

Львиную долю бюджета Украина традиционно тратят на социалку. В следующем году Кабмин предлагает выделить на нужды Министерства социальной политики 177,6 млрд грн, а на покрытие дефицита Пенсионного фонда – 166,5 млрд грн. Но этих расходов депутатам показалось недостаточно. Они зарегистрировали правки, принятие которых, по словам и. о. министра финансов Оксаны Маркаровой, привело бы к увеличению расходной части в 2 раза! То есть на все "хотелки" понадобится сразу два бюджета.

В Украине разными льготами уже пользуется 44% населения. В отопительный сезон, когда растет количество субсидиантов, эта цифра может быть даже выше. Бесплатный проезд, зубное протезирование, предоставление жилья и земельных участков, дополнительный отпуск, лечение в санаториях, компенсация расходов на бензин, бесплатный капитальный ремонт квартиры. Это только часть льгот, на которые претендуют отдельные категории украинцев. Многие даже не знают о том, что, к примеру, имеют право на бесплатный земельный участок.

Многодетные семьи (от трех и больше детей). Таких в Украине около 300 тыс. Закон "О защите детства" гарантирует им дешевую коммуналку – со скидкой в 50%. Правда, им приходится выбирать – льгота или субсидия (подробнее о том, что и кому выгоднее, читайте здесь). Но если субсидия положена только при условии, что расходы на коммуналку превышают 15% совокупного дохода семьи, то льгота предоставляется без привязки к материальному положению семьи.

Фото: pixabay.com

Также такие семьи могут платить 50% за стационарную телефонную связь и устанавливать ее без очередей. Дети имеют право на бесплатные лекарства, ежегодное медицинское обследование, первоочередное обслуживания в лечебно-профилактических заведениях и даже "первоочередную госпитализацию". Еще одна приятная льгота детям из таких семей — право бесплатно пользоваться пассажирским транспортом (кроме такси).

"Дети войны". Украинцы в возрасте от 72 лет (не моложе 1945 года рождения) также могут меньше платить за коммуналку. Им, как "детям войны", полагается скидка 25%. Кроме того, если на работе будет сокращение, их должны увольнять в последнюю очередь. Они имеют право на первоочередное выделение земельных участков, прибавку к пенсии.

Фото: pixabay.com

Ветераны труда. Пенсионеры с 40 годами стажа для мужчин и 35 годами для женщин — автоматически получают такой статус. Кроме этого, ветеранами труда считаются "лилипуты и карлики" с 25 годами стажа у женщин и 30 годами – у мужчин, а также все, кто вышел на пенсию по льготным правилам. Они имеют право на бесплатное зубное протезирования, бесплатные поездки в санатории, первоочередное право получить жилье и земельный участок, освобождены от платы за землю.

Фото: pixabay.com

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Украинцы от 60 лет. Пенсионер имеет право поменять жилье на то, что будет ближе к его родственнику. А если он живет в коммунальной квартире, то может получить ее в частную собственность бесплатно. Также государство гарантирует им бесплатную медицину, санатории, социальное пособие (если на пенсию не заработали) и бесплатные похороны.

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Льготы, Прожиточный минимум, Пенсии, Выплаты, Субсидии, Минималка, Бюджет-2019.
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