Курс валют на 26 ноября: доллар укрепляет позиции

Новости Бизнеса: В понедельник, 26 ноября, официальный курс гривни снизился к доллару на 5 копеек.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 26 ноября на уровне 27,79 гривни. Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,55 гривни. Он наоборот подешевел – минус 9 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу.

Напомним, Национальный банк на 23 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,74 гривни за доллар. На закрытии межбанка в пятницу гривня торговалась на уровне 27,74-27,76 гривни за доллар.

Как сообщалось ранее, председатель Национального банка Украины Яков Смолий заверяет, что введение военного положения не повлияет на работу банковской системы Украины. Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме, и решение не повлияют на работу банков