НБУ срочно собирает глав крупнейших банков

Новости Бизнеса: Нацбанк Украины сегодня, 26 ноября, в 12:00 проведет встречу с главами правления крупнейших украинских банков из-за возможного введения военного положения.

Национальный банк Украины (НБУ) собирает в понедельник на 12:00 кв глав правления крупнейших украинских банков ввиду возможного введения в стране военного положения, сообщили участники предстоящей встречи. Пресс-служба центробанка подтвердила планируемую встречу.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник по инициативе президента рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране в связи с нападением российских военных на украинские корабли в Керченском проливе.

Напомним, председатель Национального банка Украины Яков Смолий заверяет, что введение военного положения не повлияет на работу банковской системы Украины. Смолий заявил, что решения, которые будут приняты, никоим образом не повлияют на работу банковской системы. Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме, и решение не повлияют на работу банков.