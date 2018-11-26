Гройсман не видит оснований для экономического кризиса

Новости Бизнеса: Оснований для экономического кризиса в Украине в случае введения военного положения нет никаких.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на сегодняшний день не видит оснований для экономического кризиса.

Об этом он сказал во время выступления на заседании парламента относительно введении в Украине временного военного положения.

”Я не вижу никаких сегодня оснований для экономического кризиса. Более того, я хочу подчеркнуть, что мы с вами имеем все возможности обеспечить стабильность: и в экономике, в магазинах, в аэропортах, на железных дорогах, на дорогах - все будет абсолютно нормально”, - сказал премьер.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях Украины. За документ проголосовали 276 народных депутатов. Введение военного положения поддержали депутаты фракций Блок Петра Порошенко, Самопомич, Радикальная партия Олега Ляшко, Батькивщина. Депутаты Оппозиционного блока голосовали против.