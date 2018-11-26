Скачать
Вторник, 27.11.2018
Климкин: У РФ есть планы в отношении всего юга Украины вплоть до Приднестровья
Климкин: У РФ есть планы в отношении всего юга Украины вплоть до Приднестровья
Столтенберг анонсировал встречу НАТО с участием Украины и Грузии
Столтенберг анонсировал встречу НАТО с участием Украины и Грузии
Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост
Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост

Гройсман не видит оснований для экономического кризиса

Гройсман не видит оснований для экономического кризиса
22:46 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса: Оснований для экономического кризиса в Украине в случае введения военного положения нет никаких.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на сегодняшний день не видит оснований для экономического кризиса.

Об этом он сказал во время выступления на заседании парламента относительно введении в Украине временного военного положения.

”Я не вижу никаких сегодня оснований для экономического кризиса. Более того, я хочу подчеркнуть, что мы с вами имеем все возможности обеспечить стабильность: и в экономике, в магазинах, в аэропортах, на железных дорогах, на дорогах - все будет абсолютно нормально”, - сказал премьер.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях Украины. За документ проголосовали 276 народных депутатов. Введение военного положения поддержали депутаты фракций Блок Петра Порошенко, Самопомич, Радикальная партия Олега Ляшко, Батькивщина. Депутаты Оппозиционного блока голосовали против.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Экономический кризис, Военное положение, Владимир Гройсман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине ввели военное положение: названы области
02 Состоялась посадка зонда InSight на Марс (Видео)
03 Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
04 В НАТО сделали заявление о ситуации в Керченском проливе
05 Военное положение: Турчинов рассказал, когда и где ограничат права граждан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп прокомментировал обострение между Украиной и РФ
Обострение в Азовском море: Трамп дал комментарий
Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
Мобилизация во время военного положения: кого призовут
Парубий встретится с главами Европарламента и НАТО
Парубий встретится с главами Европарламента и НАТО
Биологи создали прозрачных мух
Биологи создали прозрачных мух
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь