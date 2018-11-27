МЭРТ: Военное положение пока не накладывает ограничений на экономическую деятельность в Украине

Новости Бизнеса: Введение военного положения в 10 областях Украины по факту не приводит к ограничениям экономической деятельности.

В Министерстве экономического развития и торговли Украины заявляют, что введение военного положения в Украине не накладывает ограничений на экономическую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Указы Президента Украины "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине" и "О введении военного положения в Украине" пока не накладывают ограничений на экономическую деятельность на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Субъекты хозяйствования и граждане, уверяют в министерстве, могут осуществлять экономические операции в обычном режиме.

Минэкономразвития обещает оперативно сообщать о любых изменениях в режиме осуществления экономической и внешнеэкономической деятельности.