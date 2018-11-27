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Перерасчет пенсий: Когда состоится первый этап

Перерасчет пенсий: Когда состоится первый этап
20:19 Сегодня Телеграф Фото: Пресс-служба Кабмина

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о трех этапах повышения пенсий в Украине.

Пенсионная система Украины работает стабильно, специалисты начали готовить технические условия для первого в истории автоматического перерасчета пенсий для военных пенсионеров - с 1 января 2019 года - и иных категорий граждан с 1 марта 2019-го.

Об этом шла речь во время совещания Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с министром социальной политики Андреем Ревой и председателем Пенсионного фонда Евгением Капинусом, сообщает Правительственный портал.

"У нас есть три этапа – с 1 декабря – повышение минимальной пенсии, 1 января – перерасчет пенсий военным пенсионерам, с 1 марта – автоматический перерасчет пенсий другим категориям граждан. Система должна быть готова. Прошу обеспечивать и дальше ритмичную работу всей пенсионной системы и работу всех региональных управлений Пенсионного фонда – чтобы в регионах все было стабильно»", - сказал Гройсман.

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Как отметили участники совещания, вся работа ведется с опережением графика без сбоев и по четкому плану. Ситуация полностью контролируема, в плановом порядке решаются большинство вопросов.

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Пенсионный фонд, Пенсии, Владимир Гройсман, Повышение пенсий.
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