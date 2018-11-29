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Меркель: После запуска Nord Stream 2 транзит газа через Украину сохранится

Меркель: После запуска Nord Stream 2 транзит газа через Украину сохранится
14:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Германия настаивает на том, чтобы Украина оставалась важным транзитным государством.

Украина должна сохранить роль транзитной страны после 2019 года, когда будет введен в эксплуатацию российский газопровод "Северный поток-2". Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине, выступая на Украинско-немецком бизнес-форуме.

"После завершения контракта (между НАК "Нафтогаз України" и российским ПАО "Газпром" о транзите природного газа в ЕС - ред.) в следующем году мы должны сделать всё, чтобы он снова был наполнен жизнью", - сказала канцлер, признав, что это будет непросто: эмоции порой преобладают.

"Северный поток-2" не направлен на то, чтобы Украина были отрезана от транзитных путей, убеждена руководитель немецкого правительства. Несмотря на разные оценки проекта, Германия всеми силами стоит на стороне Украины в её попытке сохранить транзит газа, уверила она.

Канцлер ФРГ также уверила в заинтересованности Германии развивать взаимовыгодное сотрудничество с Украиной и поблагодарила компании, которые приходят в Украину в непростых условиях. Она считает, что плохих примеров сотрудничества очень мало, а положительных - в сотни раз больше, перспективы же - очень хорошие.

Меркель также призвала украинское правительство к продолжению реформ, какими бы болезненными они не были.

Как сообщалось, "Северный поток-2" - это проект газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит российскому Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода.

Германия поддерживает санкции против РФ

С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров природного газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Как заявил ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, Украина потеряет 3 млрд дол., которые она получает ежегодно от транзита газа в страны ЕС, если будет построен "Северный поток-2".

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Украина, Ангела Меркель, Канцлер ФРГ, Транзит газа, Северный поток-2, Транзит газа через Украину.
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