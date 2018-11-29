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Урожай украинских зерновых продолжает бить рекорды

Урожай украинских зерновых продолжает бить рекорды
22:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Украинские аграрии намолотили около 70 млн тонн зерновых.

Украинские аграрии по состоянию на 29 ноября намолотили 68,5 млн тонн зерновых с площади 14,5 млн га, или 98% к прогнозу при урожайности 47,2 ц/га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, ранних зерновых и зернобобовых намолочено 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га; кукурузы - 33,3 млн тонн с площади 4,3 млн га, или 95% к прогнозу при урожайности 47,2 ц/га; гречихи - 136 тыс. тонн с площади 108 тыс. га, или 99% к прогнозу при урожайности 12,6 ц/га; проса - 78 тыс. тонн с площади 51 тыс. га, или 98% к прогнозу при урожайности 15,4 ц/га.

Кроме того, подсолнечника собрано 13,8 млн тонн с площади 6 млн га (99,8%) при урожайности 22,8 ц/га; сои - 4,3 млн тонн с площади 1,7 млн га (99%) при урожайности 25,8 ц/га; рапса - 2,7 млн тонн с площади 1 млн га при урожайности 26,1 ц/га.

Сахарной свеклы накопано 13,5 млн тонн с площади 273 тыс. га, или 98% к прогнозу при урожайности 494 ц/га.

В министерстве отметили, что, наряду с уборкой зерновых, в Украине продолжается посевная кампания. Так, по состоянию на 29 ноября, украинские аграрии засеяли озимыми зерновыми 7,1 млн га, или 98% к прогнозированным 7,2 млн га.

Ученые создали новый способ борьбы с потерей урожайности

Как сообщалось, урожай зерновых в 2018 году уже превысил исторический максимум 2016 года, когда было собрано 66 млн тонн зерновых.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.

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Зерновые, Урожай, Министерство аграрной политики, Минагро.
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