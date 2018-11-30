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Военное положение: как будет работать банковская система

Военное положение: как будет работать банковская система
09:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НБУ/Flickr

Новости Бизнеса: НБУ в связи с видением военного положения не стал переходить на особый режим банковской системы.

Национальный банк Украины нормативно закрепил обычный режим работы банковской системы на время военного положения.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ от 28 ноября 2018 года. Постановление вступило в силу 29 ноября.

В документе указано, что необходимость, порядок, объем, и срок действия мер, предусмотренных нормативно-правовыми актами Нацбанка о функционировании банковской системы в особый период, будет определяться отдельными решениями центробанка.

Напомним, что президент Петр Порошенко 26 ноября подписал указ О введении военного положения в Украине, которым вводится военное положение на 30 суток - с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года. В этот же день Верховная Рада утвердила закон, вводящий в действие указ президента.

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Согласно нормативным актам, военное положение введено в граничащих с Россией и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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НБУ, Банки, Банковская система, Военное положение.
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