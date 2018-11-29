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Порошенко: Россия планирует захватить еще часть Украины

Порошенко: Россия планирует захватить еще часть Украины
12:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Последние действия России в Азовском море свидетельствуют о намерении президента РФ Владимира Путин захватить еще часть Украины.

Мир не должен верить лжи Путина, который обманывает его насчет атаки на украинские корабли возле Керченского пролива, как и делал это ранее в отношении оккупации Крыма, агрессии на Донбассе или по "делу Скрипаля".

На этом подчеркнул Президент Украины Петр Порошенко в интервью одной из ведущих немецких газет Bild.

"Не верьте лжи, которую вам рассказывает Путин. Это - смешно! Вспомните только, как он рассказывал миру, что в Крыму нет российских солдат. Вспомните и то, что российских солдат якобы не было на Востоке Украины. Либо отравление его бывшего агента в Солсбери. Путин рассказывал миру сказки и теперь снова это делает", - заявил Порошенко.

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Президент подчеркнул, что украинские корабли действовали полностью в соответствии с международным правом. "Мы продемонстрировали все доказательства, каждый может увидеть, что это именно российские солдаты атаковали наши корабли", - сказал он.

Порошенко отметил, что на этот акт агрессии должна была последовать реакция, и именно поэтому он принял решение о введении военного положения в отдельных областях. "Сейчас происходит то же, что было и в 2014 году Путин хочет аннексировать следующую часть Украины, он ведет себя так же, как и раньше", - подчеркнул он.

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Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Спецназовцы России обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России в Азовском море.

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Крым, Керченский пролив, Владимир Путин, Петр Порошенко, агрессия РФ.
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