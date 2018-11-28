Убирайтесь из Украины: Порошенко попросил Трампа передать Путину сообщение

Новости Украины: Петр Порошенко попросил Дональда Трампа передать Путину, чтобы тот "убирался из Украины".

Президент Украины с Порошенко заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой передать сообщение главе РФ Владимиру Путину во время их встречи на саммите G20 в Аргентине.

Канал NBC передает, что президент Украины попросил Трампа передать Путину, чтобы тот "убирался из Украины".

"Пожалуйста, убирайтесь из Украины, мистер Путин", - заявил Порошенко в интервью американскому телеканалу.

Напомним, вчера, 27 ноября, П.Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам, что пытался поговорить с президентом РФ по телефону, но не получил ответа.

Также известно, что Дональд Трамп пригрозил отменить запланированную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как Россия захватила три украинских военно-морских судна в Азовском море. Отметим, что встреча Трампа и Путина должна состоятся в Аргентине во время саммита G20. Прошлая встреча проходила в Хельсински в июле этого года. Президент США заявил, что ему не нравится происходящее между Россией и Украиной.