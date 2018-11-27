Порошенко рассказал, как пытался поговорить с Путиным

Новости Украины: Кремль проигнорировал запрос Киева на организацию разговора глав государств после захвата украинских судов.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что после захвата украинских кораблей в Керченском проливе пытался поговорить по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, однако Киев не получил от Москвы ответа на данный запрос.

Об этом президент рассказал в интервью украинским телеканалам во вторник, 27 ноября, вечером.

"Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным – мы не получили ответа", - заявил Петр Порошенко.

Кроме того, глава государства сообщил, что из-за этого был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель с тем, чтобы она поговорила с В.Путиным о немедленном освобождении плененных россиянами украинских военнослужащих.

Напомним, в связи с обострением в Азовском регионе СНБО предложили президенту вести военное положение. П.Порошенко внес соответствующий указ в парламент. На внеочередном заседании 26 ноября депутаты поддержали президентскую инициативу ввести военное положение на 30 дней в десяти областях. Президент подчеркнул, что не будет прибегать к ограничению свобод граждан, пока в этом не будет необходимости. Кроме того, нардепы определили, что дата проведения президентских выборов - 31 марта 2019 года.