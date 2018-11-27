Порошенко: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ

Новости Украины: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ, поэтому принято решение о введении военного положения.

Необходимость ввести в Украине военного положения вызвана угрозой полномасштабной войны с РФ, что подтверждается увеличением военного контингента России возле украинской границы, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", - сказал президент в интервью украинским телеканалам во вторник.

Глава государства продемонстрировал интервьюерам данные украинской разведки со снимками, на которых, по его словам, изображена военная база РФ в 18 км от украинской границы.

Как отметил П.Порошенко, фотографии были сделаны 17, 24 сентября и в октябре.

"Как вы видите, количество танков на базах, которые расположены вдоль нашей границы, увеличилось в три раза. Для чего они были туда передислоцированы", – заявил он.

Президент подчеркнул, что кардинально увеличилось также количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль всей границы с Украиной.

"Позиции относительно возможных учений никак это увеличение не оправдывает", - указал он.

При этом глава государства добавил, что после инцидента в Азовском море необходимо было обеспечить украинские Вооруженные силы инструментами на случай широкомасштабного наземного вторжения.