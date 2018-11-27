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Военное положение: в каком случае в Украине объявят мобилизацию

Военное положение: в каком случае в Украине объявят мобилизацию
19:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент сможет объявить мобилизацию в период военного положения при необходимости.

Принятый Верховной Радой закон об утверждении указа о введении военного положения в 10 областях в течение 30 дней предоставляет право президенту Украины Петру Порошенко объявлять мобилизацию, разъясняет спикер парламента Андрей Парубий.

"Мы упростили механизм. Условно, если завтра произойдут агрессивные действия, мы дали возможность президенту в течение этих 30 дней (действия военного положения – ред.) объявить мобилизацию своим указом. Мы расширили полномочия президента", - сказал А.Парубий журналистам во вторник в Брюсселе.

Он напомнил, что в условиях мирного времени процедура объявления мобилизации иная – президент направляет свой законопроект в Верховную Раду, и она принимает решение – закон о мобилизации.

Напомним, военное положение вводится в 10 областях Украины, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года. Такое разъяснение предоставила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны.

В Украине ввели военное положение: названы области

"Согласно Закону Украины "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№9338), принятого парламентом 26 ноября, военное положение в Украине введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

В СНБО напоминают, что 26 ноября состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине". СНБО внесла предложение Президенту ввести военное положение в стране с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 2 месяца (до 14:00 26 января 2019 года). Соответствующий Указ Президента был внесен 26 ноября в Верховную Раду.

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СНБО, Мобилизация, Военное положение, Закон о мобилизации.
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