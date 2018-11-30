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Социальные выплаты в Украине вырастут: когда и на сколько

Социальные выплаты в Украине вырастут: когда и на сколько
14:20 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Украине с 1 декабря 2018 года вырастет прожиточный минимум, а также остальные социальные расходы государственного бюджета.

С завтрашнего дня, 1 декабря 2018 года, в Украине в очередной раз пройдет индексация социальных выплат согласно законопроекту о государственном бюджете на 2019 год.

Так, с  1 декабря прожиточный минимум поднимется до 1853 гривен.  Предыдущее повышение в текущем году было произведено 1 июля 2018, действующий размер прожиточного минимума — 1777 грн. Таким образом рост прожиточного минимума составит 76 гривен.

Так как к размеру прожиточного минимума привязаны социальные выплаты, увеличатся размеры остальных социальных расходов государственного бюджета. Напомним, правительство проводит индексацию в Украине, как правило, два раза в год — с 1 июля и 1 декабря.

С 1 декабря 2018 года изменится размер пенсий. Минимальная пенсия вырастет на 62 гривны до 1497 гривен.

Итак, установленные 1 июля 2018 года социальные показатели изменятся с 1 декабря 2018 года, с 1 июля 2019 года и 1 декабря 2019 года:

  • прожиточный минимум — 1777 → 1853 → 1936 → 2027 гривен;
  • минимальная пенсия — 1435 → 1497 → 1564 → 1624 гривен;
  • п.минимум для трудоспособных лиц — 1841 → 1921 → 2007 → 2102 гривен;
  • п.минимум при утрате трудоспособности, — 1435 → 1497 → 1564 → 1638 гривен;
  • п.минимум для детей до 6 лет — 1559 → 1626 → 1699 → 1779 гривен.

Напомним, помощь матерям-одиночкам будет рассчитываться, с учетом совокупного дохода за месяц и прожиточного минимума на ребенка. Если у матери минимальная зарплата, то помощь государства составит 164,5 гривны.

Выплаты на детей, находящихся под опекой или попечительством, также зависят от возраста ребенка. Рассчитывается помощь так: из двух прожиточных минимумов для ребенка определенного возраста вычитается среднемесячный размер алиментов.

Максимальный размер пособия детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, вырастет до 813 гривен (на 33 гривен).

Малообеспеченные граждане смогут получать помощь в размере 403,4 грн — семьи с трудоспособных лиц, и 1497 грн — семьи, где есть люди с инвалидностью.

Выплаты людям с инвалидностью первой группы с 1 декабря возрастут до 3074 грн (на 114 грн), для второй и третьей группы инвалидности помощь составит 1497 гривен (надбавка 45 грн).

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Напомним, 23 ноября Верховная Рада приняла госбюджет на 2019 год. Его доходы предусмотрены в размере 1 трилллион 2 миллиарда 131 миллион гривен, расходы — 1 триллион 112 миллиардов 130 миллионов гривен. Предельный объем дефицита — 89 миллиардов 989 миллионов гривен.

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Рост, Социальные выплаты, Прожиточный минимум, Индексация, Госбюджет Украины, 1 декабря 2018 года.
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