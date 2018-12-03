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Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться
10:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Цены на нефть эталонных марок 3 декабря существенно повысились после решения основных мировых стран-производителей.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник уверенно повышаются на фоне новостей со стороны основных мировых стран-производителей.

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, объемы пока не оговорены, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе.

"Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение", - сказал он, комментируя итоги встречи с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

"Окончательной точки не поставлено по поводу объемов, но мы вместе с Саудовской Аравией будем это делать. И какая бы окончательная цифра ни появилась при этом совместном решении, мы договорились, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать", - отметил президент.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:54 кв подорожали на $3,03 (5,1%) - до $62,49 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена опустилась на $0,8 (1,34%) и составляла на закрытие $58,71 за баррель.

Одна из стран заявила о выходе из ОПЕК

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь утром в понедельник подскочила на $2,79 (5,48%) - до $53,72 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на $0,52 (1,01%), завершив день на отметке $50,93 за баррель.

Кроме того, в выходные крупнейшая нефтедобывающая канадская провинция Альберта объявила о беспрецедентном шаге - сократить добычу на 325 тыс. баррелей в сутки, или на 8,7%, с января следующего года.

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Рост, Саудовская Аравия, РФ, Цены на нефть, договоренность, Сокращение нефтедобычи.
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