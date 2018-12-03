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Украина вошла в тройку мировых лидеров по банковским кризисам

Украина вошла в тройку мировых лидеров по банковским кризисам
19:25 Сегодня Телеграф Фото: пресс-служба НБУ

Новости Бизнеса: Украина по частоте системных банковских кризисов входит в тройку стран-лидеров в мире.

По частоте системных банковских кризисов Украина входит в тройку стран-лидеров в мире, так как на протяжении последних 20 лет они случались трижды. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Прямые потери всей экономики от последнего (2014-2016 гг.) составили почти 40% ВВП. Последствия этого кризиса существенно ограничили банковское кредитование и экономический рост.

Национальный банк отмечает, что провел существенную работу, чтобы преодолеть последствия последнего кризиса. Регулятором был полностью реформирован надзор за отдельными банками, повышен уровень прозрачности банковской системы и требования к ее участникам, в частности к их капиталу, ликвидности, корпоративному управлению и управлению рисками и т. д.

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НБУ подчеркивает, что содействие финансовой стабильности - вторая по приоритетности (после обеспечения ценовой стабильности) функция регулятора, закрепленная в законе "О Национальном банке Украины" в середине 2015 года.

Напомним, Национальный банк ввел упрощенную процедуру доступа банков к экстренной поддержке ликвидности.

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НБУ, Банки, ВВП, Банковской кризис.
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