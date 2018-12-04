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У 19 украинских банков нет укомплектованных наблюдательных комиссий

У 19 украинских банков нет укомплектованных наблюдательных комиссий
14:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Нацбанк

Новости Бизнеса: В банковском секторе не хватает профессиональных независимых директоров, также 19 банков не имеют наблюдательные советы.

У 19 банков отсутствуют укомплектованные наблюдательные советы, а в банковском секторе наблюдается нехватка профессиональных независимых директоров. Об этом на III Международном форуме корпоративных директоров сказала первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"На сегодня есть 19 банков, которые еще не имеют укомплектованных наблюдательных советов. Реально независимых качественных наблюдательных советов пока мы еще не видим. Мы проводим оценку работы наблюдательных советов и менеджмента для того, чтобы предоставлять свои рекомендации", - сказала Рожкова.

Украина вошла в тройку мировых лидеров по банковским кризисам

Она отметила, что ощущается нехватка профессиональных независимых директоров.

Как известно, наблюдательный совет банка осуществляет надзор за деятельностью и финансовыми операциями банка, участвует в процессе принятия решений, которые могут иметь существенное влияние на деятельность банка, его активы и пассивы, финансовое состояние, обеспечивает надлежащий уровень систем внутреннего контроля и управления рисками.

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НБУ, Национальный банк Украины, Екатерина Рожкова, Первый заместитель председателя Национального банка Украины.
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