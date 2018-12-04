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Верховная Рада подтвердила принятие госбюджета на следующий год

Верховная Рада подтвердила принятие госбюджета на следующий год
17:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Сегодня, 4 декабря, ВР подтвердила принятие законопроекта о Госбюджете на 2019 год.

Верховная Рада Украины во вторник подтвердила принятие законопроекта о государственном бюджете № 9000, отклонив проект постановления о его отмене.

"За" проект постановления об отмене решения парламента о принятии в целом в качестве закона законопроекта № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" проголосовало 60 народных депутатов при 226 необходимых голосов.

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Как сообщалось, парламент принял закон о госбюджете-2019 23 ноября, в тот же день внефракционный народный депутат Юрий Левченко внес в Верховную Раду проект постановления об отмене этого решения. Ю.Левченко мотивировал это тем, что закон о госбюджете был принял "с грубым нарушением требований Конституции и Регламента Верховной Рады в части процедуры законотворческой деятельности".

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Все по теме:

Украина, ВРУ, Госбюджет, Госбюджет-2019, Бюджет-2019, Верховная Рада Украина.
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