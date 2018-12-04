Стало известно, на сколько увеличилась средняя зарплата в Украине

Новости Бизнеса: В Государственной службе Украины посчитали насколько выросла среднемесячная зарплата в третьем квартале 2018 года

В третьем квартале 2018 года среднемесячная зарплата в Украине составила 9,063 тыс. грн, это на 24,7% больше, чем в третьем квартале 2017 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Наибольшую среднемесячную зарплату в третьем квартале 2018 года получали работники авиационного транспорта (39,439 тыс. грн; по сравнению с третьим кварталом 2017 года она выросла на 11%). На втором месте по размеру среднемесячной зарплаты в третьем квартале 2018 года - финансовая и страховая деятельность (16,205 тыс. грн, роста на 23,3%), на третьем - отрасль информации и телекоммуникаций (14,282 тыс. грн, роста на 18,4%).

Наименьшую среднемесячную зарплату в третьем квартале 2018 года получали работники в сфере почтовой и курьерской деятельности (5,068 тыс. грн; по сравнению с третьим кварталом 2017 года она выросла на 26,9%), здравоохранения и предоставления социальной помощи (5,858 тыс. грн, рост на 17,4%) и временного размещения и организации питания (14,282 тыс. грн, рост на 18,3%).