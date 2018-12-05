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В украинских хранилищах запасы газа ниже прошлогодних

В украинских хранилищах запасы газа ниже прошлогодних
09:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Запасы газа, угля и мазута тают из-за необычайно холодного ноября.

Необычно холодный ноябрь привел к тому, что за последние три недели Украина израсходовала из подземных хранилищ на 0,5 млрд куб. м природного газа больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве топлива энергетики и угольной промышленности. 

Несмотря на это, декабрь 2018 года страна встречает почти с таким же наполнением подземных хранилищ, как и год назад благодаря большим запасам на начало отопительного сезона и более теплому октябрю.

На 3 декабря этого года в подземных хранилищах находилось 15,96 млрд куб. м по сравнению с 16,03 млрд куб. м на эту дату год назад.

Запасы угля пока еще превышают прошлогодние: 1,67 млн тонн по состоянию на 4 декабря против 1,62 млн тонн на аналогичную дату прошлого года. Впрочем три недели назад в хранилищах было 1,94 млн тонн угля, что на 0,53 млн тонн больше, чем годом ранее.

В Украине сократилось потребление газа

Крайне низкими остаются запасы мазута - 38,4 тыс. тонн против 82 тыс. тонн годом ранее.

Напомним, 19 октября на своем заседании Кабмин принял решение с 1 ноября 2018 повысить цены на газ для населения на 23,5%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ. Так, с началом ноября цена на природный газ для населения увеличилась до 8 548,92 грн/тыс. куб. м по сравнению с ранее действовавшей ценой (6 958 грн/тыс. куб. м).

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Газ, Уголь, Кабмин, ПХГ.
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