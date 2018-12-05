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Гройсман объяснил увольнение Данилюка с должности министра финансов

Гройсман объяснил увольнение Данилюка с должности министра финансов
11:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман отметил слабость Министерства финансов Украины при Александре Данилюке.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Александр Данилюк, уволенный летом с должности министра финансов, не справлялся со своими обязанностями по многим направлениям.

Об этом глава правительства сказал в эфире одного из телеканалов, комментируя недавнее назначение Оксаны Маркаровой полноценным главой Минфина.

"До этого изменения Министерство финансов было слабым. Вроде бы и были попытки выдавать себя за реформаторов, но я видел по многим направлениям, что тогдашний министр финансов не вытягивал ситуацию, а наоборот – даже где-то обострял проблемы, связанные теми вызовами финансового характера, которые у нас есть", - отметил Гройсман.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 июня 2018 года поддержала представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении министра финансов Александра Данилюка с занимаемой должности.

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Кабинет министров 7 июня возложил исполнение обязанностей министра финансов на Маркарову, которая с марта 2015 года занимала должность заместителя министра, а с апреля 2016 года - первого заместителя министра финансов

22 ноября парламент назначил исполняющую обязанности министра финансов Оксану Маркарову министром финансов Украины.

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Минфин, Александр Данилюк, Владимир Гройсман, Оксана Маркарова.
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