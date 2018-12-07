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"Единое небо" с ЕС: Омелян назвал возможные сроки подписания соглашения

&quot;Единое небо&quot; с ЕС: Омелян назвал возможные сроки подписания соглашения
20:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Пиксабай

Новости Бизнеса: Франция поддерживает Украину в вопросе подписания договора о "едином небе".

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает подписать соглашение о совместном авиационном пространстве ("едином небе") между Украиной и Европейским Союзом на следующий день после Brexit - выхода Великобритании из состава ЕС, которое запланировано на конец марта 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, такую надежду выразил глава ведомства Владимир Омелян в рамках рабочей встречи во Франции с министром транспорта Франции Элизабет Борн.

"Я благодарен за активную позицию Франции относительно общего авиационного пространства. Потому что фактически сдерживающим элементом сейчас является отсутствие единого авиационного пространства между Украиной и ЕС. Я очень надеюсь, что на следующий день после Brexit мы сможем подписать это соглашение", - цитирует пресс-служба Омеляна.

В свою очередь Борн отметила, что Франция поддерживает Украину в вопросе подписания договора о "едином небе" с ЕС.

Как сообщалось ранее, Украина на протяжении нескольких лет ведет переговоры с ЕС об общем авиационном пространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины. Вместе с тем подписание соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, и Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении. Вопрос определения этой территории обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.

Напомним, на Луганщине проложили около 50 км нового водопровода, профинансированного ЕС.

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ЕС, Франция, Владимир Омелян, Элизабет Борн, Единое небо.
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