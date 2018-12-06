Скачать
Четверг, 06.12.2018
Рада проголосовала: Украина разорвала Договор о дружбе с Россией
Рада проголосовала: Украина разорвала Договор о дружбе с Россией
Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий
Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий
Агрономы Шахтера будут готовить газон НСК Олимпийский
Агрономы Шахтера будут готовить газон НСК Олимпийский
День памяти святой великомученицы Екатерины: история и традиции праздника 7 декабря
День памяти святой великомученицы Екатерины: история и традиции праздника 7 декабря

На Луганщине проложили новый водопровод за деньги ЕС

На Луганщине проложили новый водопровод за деньги ЕС
16:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.facebook.com/kreminskarada

Новости Украины: В Луганщине проложили около 50 км нового водопровода, профинансированного ЕС.

Почти полсотни километров нового водопровода проложены на Луганщине в рамках проекта "Улучшение доступа к воде в пострадавшей от конфликта громаде г.Кременная", профинансированного ЕС. Эта информация обнародована на официальной странице в Facebook Кременского горсовета.

"В рамках проекта было заменено 4 насосных агрегата, установлен шкаф управления с частотным регулированием в зависимости от давления в системе, проложены 49 километров магистральных трубопроводов, смонтирован 131 колодец и установлены 32 гидранта", - рассказал городской голова Юрий Прокопенко во время презентации смонтированной системы на Житловской насосной станции.

В Луганщине будет реализован проект о противноминной безопасности

Он также сообщил, что согласно достигнутым договоренностям в присутствии заместителя посла ЕС в Украине Аники Вайдеман в городе будет реконструирована система водоотвода города и построены новые очистные сооружения.

Участники встречи посетили Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) городского совета, где недавно появилась новая услуга по оформлению и выдаче биометрического паспорта гражданина Украины. Вайдеман была поражена мобильным офисом, который помогает воспользоваться услугами ЦПАУ, не выходя из дома, ведь в Германии в таких маленьких городах, как Кременная, мобильного офиса нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Луганск, Луганская область, Луганщина, Водопровод.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки
02 Снег, дождь и гололед: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
03 Вы будете смеяться: убийственные демотиваторы для нескучного дня
04 Прокуратура расследует два факта суицида в пенитенциарных учреждениях Одессы
05 Военное положение: что происходит в регионах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Россия перенесла трехсторонние переговоры по газу
Россия перенесла трехсторонние переговоры по газу
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
РФ направила в Крым корабль с высокочастотным ракетным оружием
РФ направила в Крым корабль с ракетным оружием
Новый год 2019: лучшие подарки детям, которые им понравятся
Новый год 2019: лучшие подарки детям, которые им понравятся
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь