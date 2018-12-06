На Луганщине проложили новый водопровод за деньги ЕС

Новости Украины: В Луганщине проложили около 50 км нового водопровода, профинансированного ЕС.

Почти полсотни километров нового водопровода проложены на Луганщине в рамках проекта "Улучшение доступа к воде в пострадавшей от конфликта громаде г.Кременная", профинансированного ЕС. Эта информация обнародована на официальной странице в Facebook Кременского горсовета.

"В рамках проекта было заменено 4 насосных агрегата, установлен шкаф управления с частотным регулированием в зависимости от давления в системе, проложены 49 километров магистральных трубопроводов, смонтирован 131 колодец и установлены 32 гидранта", - рассказал городской голова Юрий Прокопенко во время презентации смонтированной системы на Житловской насосной станции.

Он также сообщил, что согласно достигнутым договоренностям в присутствии заместителя посла ЕС в Украине Аники Вайдеман в городе будет реконструирована система водоотвода города и построены новые очистные сооружения.

Участники встречи посетили Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) городского совета, где недавно появилась новая услуга по оформлению и выдаче биометрического паспорта гражданина Украины. Вайдеман была поражена мобильным офисом, который помогает воспользоваться услугами ЦПАУ, не выходя из дома, ведь в Германии в таких маленьких городах, как Кременная, мобильного офиса нет.