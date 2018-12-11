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Нефть умеренно поднимается в цене

Нефть умеренно поднимается в цене
13:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: На утренних торгах во вторник, 11 декабря, мировые цены на нефть снова показали рост.

Нефть эталонных марок умеренно поднимается в цене в ходе торгов, инвесторы сомневаются в эффективности мер ОПЕК+ по сокращению добычи и ждут данных о запасах в США.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,14 (0,23%) - до $60,11 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизились на $1,7 (2,76%) и составляла на закрытие $59,97 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,13 (0,25%) - до $51,13 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась на $1,61 (3,06%), завершив торги на отметке $51 за баррель.

Эксперты нефтяного рынка, включая аналитиков Goldman Sachs и Morgan Stanley, в целом позитивно восприняли решение ОПЕК+ снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрьским уровнем с 1 января 2019 года.

Однако их коллеги из Citigroup отметили, что такая мера окажет поддержку ценам на нефть и спровоцирует дальнейший рост добычи в США, что может привести к сохранению избытка топлива на рынке.

Ситуация на нефтяном рынке: Brent дорожает после решения ОПЕК сократить добычу

"Нефть подскочит до $70-75 за баррель, и нефтедобыча в Штатах начнет резко увеличиваться, как и экспорт топлива из США, и странам, участвующим в соглашении, придется вновь встретиться и рассмотреть вопрос ограничения производства", - заявил глава отдела исследований сырьевого рынка в Citigroup Эд Морзе.

Тем временем министерство энергетики США обнародует данные о запасах топлива в стране в среду. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, отчет Минэнерго укажет на сокращение запасов нефти на минувшей неделе на 3,5 млн баррелей.

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США, Нефть, ОПЕК, Brent, Цены на нефть.
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