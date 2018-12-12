Скачать
Среда, 12.12.2018
Порошенко обратился к Путину: &quot;Это не шутка и не инцидент. Это война&quot;
Порошенко обратился к Путину: "Это не шутка и не инцидент. Это война"
Приватизация &quot;Центрэнерго&quot; отменяется
Приватизация "Центрэнерго" отменяется
Лига чемпионов: результаты всех матчей и видео голов 11 декабря
Лига чемпионов: результаты всех матчей и видео голов 11 декабря
День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день

Президент призвал не увольнять почтальонов и обеспечить доставку пенсий

Президент призвал не увольнять почтальонов и обеспечить доставку пенсий
10:59 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Глава государства призвал министра инфраструктуры проконтролировать вопрос с доставкой пенсий, сохранением отделений почты и обеспечением зарплат почтальонов.

Президент провел встречу с министром инфраструктуры и гендиректором ПАО "Укрпошта".

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и генеральным директором ОАО "Укрпошта" Игорем Смелянским приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения "Укрпошты" в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что во время предыдущей встречи, состоявшейся 30 октября, был поставлен ряд задач.

 

"Позиция первая, чтобы мы не допустили увеличение тарифов на доставку пенсий. Это отнюдь не должно повлиять на пенсионное обеспечение наиболее уязвимых слоев населения", - сказал Порошенко.

Он отметил, что это должно быть осуществлено, в том числе благодаря подписанию соглашения между "Укрпоштой" и Пенсионным фондом по обеспечению доставки пенсий.

"Задачи, которые ставит президент, надо выполнять", - добавил глава государства.

"Вторая позиция, что мы должны прекратить закрытие почтовых отделений в селах, особенно в отдаленных селах. Надо обеспечить их поддержку за счет общего баланса "Укрпошты", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, он инициировал внесение в государственный бюджет 500 млн грн, которые должны компенсировать убытки "Укрпошты" для доставки пенсий. Глава государства уверен, что это должно быть точно выполнено в части незакрытия отделений на селе.

"Третья позиция - приказываю вам прекратить увольнения почтальонов. На сегодняшний день эти 500 млн грн позволят вам обеспечить и соответствующее повышение зарплаты, и защитить почтальонов, особенно в селах. Потому что это не просто доставка пенсий, это не просто доставка газет, журналов или почтовых сообщений или их отправление. Это фактически может для кого-то, для пожилого человека, единственная связь с миром", - подчеркнул президент.

Касается всех: какие льготы и выплаты получат украинцы в 2019 году

Он поручил присутствующему на встрече первому заместителю главы Администрации президента Виталию Ковальчуку проконтролировать этот вопрос в регионах.

Президент также обратился к руководителю "Укрпошты": "Лично от меня, настоятельно рекомендую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан".

"Я от своих требований не отступлюсь", - подчеркнул президент. В свою очередь, генеральный директор ПАО "Укрпошта" Игорь Смелянский отметил, что принимает все поручения к исполнению.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Петр Порошенко, Укрпошта, Владимир Омелян, Почтальоны, Доставку пенсий, Работа почтальонов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
02 В Антарктиде обнаружили странные конструкции
03 Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
05 Тымчук: Протестами во Франции руководил новый глава ГРУ России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
Стрельба на ярмарке в Страсбурге: стали известны подробности
Стрельба на ярмарке в Страсбурге: все подробности
Самые лучшие бойцы: Украина празднует День Сухопутных войск
Украина празднует День Сухопутных войск
Рецепт дня: праздничные имбирные пряники
Рецепт дня: праздничные имбирные пряники
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь