Скачать
Среда, 12.12.2018
Порошенко обратился к Путину: &quot;Это не шутка и не инцидент. Это война&quot;
Порошенко обратился к Путину: "Это не шутка и не инцидент. Это война"
Приватизация &quot;Центрэнерго&quot; отменяется
Приватизация "Центрэнерго" отменяется
Лига чемпионов: результаты всех матчей и видео голов 11 декабря
Лига чемпионов: результаты всех матчей и видео голов 11 декабря
День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться
11:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: На торгах в среду, 12 декабря, мировые цены на нефть поднялись в цене.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов на данных о сокращении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 кв подорожали на $0,64 (1,06%) - до $60,84 за баррель. На торгах во вторник их цена повысилась на $0,23 (0,38%) и составляла на закрытие $60,20 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,61 (1,18%) - до $52,26 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $0,65 (1,27%), завершив торги на отметке $51,65 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,2 млн баррелей. Если данные министерства энергетики США, которые будут опубликованы в среду, подтвердят эти цифры, снижение станет вторым подряд и будет рекордным с июля.

Обвал нефтяного рынка: нефть немного замедлила падение

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем рассчитывают на более умеренное сокращение запасов, на 3,5 млн баррелей.

Дополнительную поддержку рынку оказала новость о том, что Китай готов сократить пошлины на импорт американских автомобилей с 40% до 15%. Эта мера может стать первым конкретным шагом по урегулированию конфликта с США в сфере торговли.

"В целом наблюдается восстановление аппетита к риску на сигналах прогресса в переговорах США и Китая, и это скажется на ценах на нефть", - заявил старший стратег сырьевого рынка ANZ Banking Group Дэниэл Хайнс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Нефть, Brent, Цены на нефть, Эталонные марки, Цены на нефть эталонных марок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
02 В Антарктиде обнаружили странные конструкции
03 Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
05 Тымчук: Протестами во Франции руководил новый глава ГРУ России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
Стрельба на ярмарке в Страсбурге: стали известны подробности
Стрельба на ярмарке в Страсбурге: все подробности
Самые лучшие бойцы: Украина празднует День Сухопутных войск
Украина празднует День Сухопутных войск
Рецепт дня: праздничные имбирные пряники
Рецепт дня: праздничные имбирные пряники
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь