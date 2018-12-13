В НБУ рассказали, как рекордный урожай повлиял на курс гривни

Новости Бизнеса: Одним из факторов, которые повлияли на курс гривни стал рекордный урожай агропродукции.

Рекордный за все годы независимости Украины урожай обеспечил поступление валютной выручки от экспорта агропродукции, которое укрепило гривню. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий на брифинге 13 декабря.

По его словам, укреплению гривни с начала 2018 года примерно на 1% способствовали жесткая монетарная политика, сдержанная фискальная политика и экспорт агропродукции.

"Ситуация с урожаем, который мы собираем в этом году - мы имеем рекордный урожай за все годы независимости. По зерновым культурам это больше, чем 70 млн тонн, если учесть масличные культуры, то это больше, чем 100 млн тонн", - привел данные Чурий.

"Тот курс (гривни - ред.), который мы видим сегодня, является фундаментально оправданным", - подчеркнул он.

Напомним, Урожай зерновых в Украине уже в ноябре превысил исторический максимум 2016 года.