Скачать
Четверг, 13.12.2018
Названа дата, когда Вселенский патриарх вручит Томос
Названа дата, когда Вселенский патриарх вручит Томос
Нацбанк снова сохранил учетную ставку неизменной
Нацбанк снова сохранил учетную ставку неизменной
Стало известно, когда состоится жеребьевка 1\8 Лиги чемпионов
Стало известно, когда состоится жеребьевка 1\8 Лиги чемпионов
Instagram тестирует аккаунты для избранных
Instagram тестирует аккаунты для избранных

В НБУ рассказали, как рекордный урожай повлиял на курс гривни

В НБУ рассказали, как рекордный урожай повлиял на курс гривни
16:01 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Одним из факторов, которые повлияли на курс гривни стал рекордный урожай агропродукции.

Рекордный за все годы независимости Украины урожай обеспечил поступление валютной выручки от экспорта агропродукции, которое укрепило гривню. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий на брифинге 13 декабря.

По его словам, укреплению гривни с начала 2018 года примерно на 1% способствовали жесткая монетарная политика, сдержанная фискальная политика и экспорт агропродукции.

"Ситуация с урожаем, который мы собираем в этом году - мы имеем рекордный урожай за все годы независимости. По зерновым культурам это больше, чем 70 млн тонн, если учесть масличные культуры, то это больше, чем 100 млн тонн", - привел данные Чурий.

"Тот курс (гривни - ред.), который мы видим сегодня, является фундаментально оправданным", - подчеркнул он.

Напомним, Урожай зерновых в Украине уже в ноябре превысил исторический максимум 2016 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АПК, Урожай, Курс гривни, Аграрии, Гривня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 День Андрея Первозванного: поздравления и открытки
03 День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
04 Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
05 Андреев день: история, обряды и традиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
Грипп наступает: в Украине началась эпидемия ОРВИ
Грипп наступает: в Украине началась эпидемия ОРВИ
Как будут работать банки на новогодние праздники: график
Как будут работать банки на новогодние праздники
День святого Андрея Первозванного 2018: поздравления на украинском языке, открытки
День святого Андрея Первозванного 2018: поздравления на украинском языке, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь