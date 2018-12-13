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НБУ не видит валютных потерь из-за блокады в Керченском проливе

НБУ не видит валютных потерь из-за блокады в Керченском проливе
18:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В НБУ не видят масштабных потерь по причине блокады Керченского пролива.

В Национальном банке Украины не видят значительных потерь выручки украинскими экспортерами от блокады в Керченском проливе. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб.

"Мы не видим в последние недели, что ситуация на валютном рынке меняется, и не видим падения валютной выручки. Судоходство по Керченскому проливу возобновилось. Кроме того, для украинских металлургов ситуация не новая, поэтому они еще с лета начали переориентироваться на черноморские порты", - сказал Сологуб.

Как сообщалось, 25 ноября российские пограничники обстреляли и захватили группу из трех кораблей украинских Военно-Морских сил, осуществлявших плановый поход из Одессы в Мариуполь. После откровенного акта агрессии в Керченском проливе Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении в стране военного положения.

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Верховная Рада на своем внеочередном заседании 26 ноября поддержала это решение и приняла закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России в Азовском море.

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НБУ, Нацбанк, Национальный банк Украины, Дмитрий Сологуб, Заместитель председателя Нацбанка.
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