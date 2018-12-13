НБУ не видит валютных потерь из-за блокады в Керченском проливе

Новости Бизнеса: В НБУ не видят масштабных потерь по причине блокады Керченского пролива.

В Национальном банке Украины не видят значительных потерь выручки украинскими экспортерами от блокады в Керченском проливе. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб.

"Мы не видим в последние недели, что ситуация на валютном рынке меняется, и не видим падения валютной выручки. Судоходство по Керченскому проливу возобновилось. Кроме того, для украинских металлургов ситуация не новая, поэтому они еще с лета начали переориентироваться на черноморские порты", - сказал Сологуб.

Как сообщалось, 25 ноября российские пограничники обстреляли и захватили группу из трех кораблей украинских Военно-Морских сил, осуществлявших плановый поход из Одессы в Мариуполь. После откровенного акта агрессии в Керченском проливе Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении в стране военного положения.

Верховная Рада на своем внеочередном заседании 26 ноября поддержала это решение и приняла закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России в Азовском море.