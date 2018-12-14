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Украинский экспорт вырос почти до 39 млрд долларов

Украинский экспорт вырос почти до 39 млрд долларов
19:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Сравнивая период с января по октябрь 2018 года и аналогичный промежуток с прошлым – украинский экспорт вырос на 10,3%.

Объем экспорта украинских товаров в январе-октябре текущего года вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 38,79 млрд долларов. 

Как сообщает Государственная служба статистики, доля Европейского Союза в общем объеме экспорта достигла 42,4%, а рост внешней торговли в этом сегменте составил 16,1%. 

"Заметен и рост экспорта в страны Азии, в частности Вьетнам и Индонезию (45,6% и 39,5% соответственно). Традиционно растет торговля на рынке стран Ближнего Востока. За 10 месяцев зафиксирован также рост экспорта в США - на 34,4%", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, внешнеторговый баланс Украины за девять месяцев 2018 года сведен с дефицитом в 3,45 млрд долл., что в три раза больше дефицита за аналогичный период предыдущего года в размере 1,1 млрд долл.

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Экспорт, ЕС, Вьетнам, Индонезия, Ближний Восток, Азия, Государственная служба статистики.
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