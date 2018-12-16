В Берлине сообщили, чего ожидают от переговоров по газу Киев-Москва-ЕС

Новости Бизнеса: Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что немецкая сторона будет отстаивать интересы Украины в вопросе газового транзита на переговорах с ЕС.

Немецкая сторона будет продолжать отстаивать интересы Украины в вопросе газового транзита и надеется на конструктив обеих сторон в переговорах с ЕС. Об этом сказал министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер иностранным журналистам, аккредитованным в Германии.

"Мы конечно должны серьезно отнестись к озабоченностям Украины. Мы вместе с Францией всегда выступали в защиту интересов Украины, в том числе экономических, так будет и в будущем. Надеюсь, что в трехсторонних переговорах обе стороны проявят конструктив", - сказал министр.

Он напомнил, что трехсторонние переговоры о новом договоре по газовому транзиту через Украину в Европу между Украиной, Россией и ЕС стали, не в последнюю очередь, следствием его визитов в Киев и Москву вскоре после назначения на должность.

Альтмайер заметил, что во многих странах идут дискуссии по поводу проекта "Северный Поток-2" в контексте будущих потребностей Европы в газе. В условиях сокращения добычи газа в странах самого ЕС потребность в импорте этого энергоносителя будет лишь расти, убежден он. По данным немецкого Минэкономэнергетики, через год ЕС сможет покрывать лишь 18% потребностей за счет собственного производства. Импорт из России – лишь один из вариантов, при которой есть несколько возможностей: в настоящее время газ поступает преимущественно через Украину и через "Северный Поток-1", в перспективе - трубопроводы "Северный Поток-2", "Южный Поток" и "Турецкий Поток".

"Я лично всегда отстаивал концепцию, что чем больше будет трубопроводов, тем лучше для обеспечения газом", - сказал Альтмайер. Он убежден, что загруженность всех "Потоков", равно как и украинской ГТС будет обеспечена.

Комментируя дебаты, не станет ли Германия слишком зависимой от российского газа, Альтмайер заметил, что "конечно она этого не хочет", но это, добавил он, "не зависит от того, будет ли газ поступать через "Потоки" или через Украину". В министерстве полагают, что и сама Украина не против, чтобы российский газ шел в Европу, если это будет осуществляться через ее территорию.

Вопрос в том, какие существуют альтернативы российскому предложению, если по какой-либо причине будут перебои с поставками. "Поэтому мы в Германии решительно настроены создавать LNG-инфраструктуру для получения сжиженного газа", - пояснил министр. Такой газ может поступать из США, арабских стран в том числе.

В настоящее время он значительно дороже, чем газ, который поступает по трубопроводам. Тем не менее в планах немецкого правительства стоит создание соответствующей инфраструктуры, в том числе и с целью последующего транзита в другие страны, сообщил Альтмайер. Как известно, в Германии уполномоченные органы выдали уже все разрешения на строительство трубопоровода "Северный поток 2".