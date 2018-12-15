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В Кабмин внесено предложение о расторжении железнодорожного сообщения с РФ

В Кабмин внесено предложение о расторжении железнодорожного сообщения с РФ
09:03 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министерство инфраструктуры Украины направило в Кабинет министров предложение о прекращении железнодорожного сообщения между Украиной и Россией.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что министерство предложило Кабинету министров Украины рассмотреть возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

Однако, Омелян отметил, что пока неизвестно, когда именно может состояться рассмотрение этого вопроса, но Министерство инфраструктуры обосновало необходимость введения такого решения.

Министр инфраструктуры объяснил, что остановка Украиной пассажирского железнодорожного сообщения является ответной мерой на действия России в Азовском море и оккупацию территорий.

Напомним, уром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский проливукраинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

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Украина, Мининфраструктуры, Кабмин, РФ, Железнодорожное сообщение, Прекращение.
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