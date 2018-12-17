Украина рассчитывает получить второй транш ЕС в начале 2019 года

Новости Бизнеса: В Украине ожидают получения второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза.

Украина рассчитывают получить второй транш действующей программы макрофинансовой помощи Европейского Союза в объеме EUR500 млн в начале 2019 года.

"Украина и Европейский Союз рассчитывают завершить программу, следовательно, получить второй транш действующей программы макрофинансовой помощи в объеме EUR500 млн в начале 2019 года", - сообщила пресс-служба Кабинета министров по итогам встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровкисом.

Как отметил В.Гройсман, Украина ценит твердую и последовательную поддержку ЕС в процессе внедрения реформ.

В свою очередь, В.Домбровскис сказал, что стабилизация макрофинансовой ситуации в Украине стала стимулом в принятии решения о выделении финпомощи.

"Поэтому ЕС рассчитывает, что Украина и в дальнейшем сохранит темпы реформ и уделит внимание точечным изменениям в налоговой, энергетической, общефинансовой и социальной сферах", - говорится в сообщении.