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СМИ: Послы стран ЕС приняли решение о продлении санкций против РФ

СМИ: Послы стран ЕС приняли решение о продлении санкций против РФ
15:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Послы Европейского Союза согласовали продление санкций против России на полгода.

Совет послов стран-членов Евросоюза принял решение о продлении срока действия санкций против России, наложенных за ее военную агрессию против Украины, еще на полгода. Об этом сообщил постоянный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвияк.

По словам журналиста, это решение будет официально объявлено позже на этой неделе. 

"Послы ЕС вновь дали "зеленый свет" продолжению экономических санкций против России еще на полгода. Официальное сообщение должно быть позже на этой неделе", — сообщил журналист. 

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Ранее о продлении экономических санкций против России сообщал президент Европейского Совета Дональд Туск.

Санкции против России впервые ввели летом 2014 года за аннексию Крыма и войну на Донбассе. Экономические санкции ЕС против РФ в основном касаются российского банковского и энергетического секторов.

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ЕС, Россия, Европейский союз, Евросоюз, РФ, Санкции против РФ, Послы ЕС.
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