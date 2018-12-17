СМИ: Послы стран ЕС приняли решение о продлении санкций против РФ

Новости Украины: Послы Европейского Союза согласовали продление санкций против России на полгода.

Совет послов стран-членов Евросоюза принял решение о продлении срока действия санкций против России, наложенных за ее военную агрессию против Украины, еще на полгода. Об этом сообщил постоянный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвияк.

По словам журналиста, это решение будет официально объявлено позже на этой неделе.

EU ambs have now given green light to prolong the economic sanctions against #Russia for another six months. Should be official later this week. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 17 декабря 2018 г.

"Послы ЕС вновь дали "зеленый свет" продолжению экономических санкций против России еще на полгода. Официальное сообщение должно быть позже на этой неделе", — сообщил журналист.

Ранее о продлении экономических санкций против России сообщал президент Европейского Совета Дональд Туск.

Санкции против России впервые ввели летом 2014 года за аннексию Крыма и войну на Донбассе. Экономические санкции ЕС против РФ в основном касаются российского банковского и энергетического секторов.