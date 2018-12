СМИ: Послы стран ЕС приняли решение о продлении санкций против РФ

Совет послов стран-членов Евросоюза принял решение о продлении срока действия санкций против России, наложенных за ее военную агрессию против Украины, еще на полгода. Об этом сообщил постоянный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвияк.

По словам журналиста, это решение будет официально объявлено позже на этой неделе.

EU ambs have now given green light to prolong the economic sanctions against #Russia for another six months. Should be official later this week. #Ukraine #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 17 декабря 2018 г.