Эстония считает необходимыми дополнительные санкции против РФ

Новости Украины: Премьер Эстонии сообщил, что санкции против России могли бы быть персональными.

Эстония поддерживает введение дополнительных санкций в связи с действиями России в отношении украинских судов в Азовском море. Об этом заявил премьер-министр Юри Ратас, представляя парламенту обзор проведения правительством политики ЕС, сообщает национальное телерадиовещание ERR.

"Эстония считает необходимыми дополнительные санкции. Государства, которые считают правильным расширение санкций, и Эстония конечно, готовы к проведению дискуссии по этому вопросу. Но будут ли они расширены, сейчас говорить рано", - сказал Ратас.

Он считает, что новые санкции могли бы быть персональными. "Вопрос в том, есть ли возможность, чтобы это действительно были реальные лица (попадающие под санкции - ред.). Сотрудники внешнеполитической службы работают, чтобы это выяснить. Но рано говорить, поддержат ли это все 28 государств", - отметил премьер-министр Эстонии.

Как известно 10 декабря министры иностранных дел стран ЕС включили в список санкций еще девять лиц, на которых распространяются санкции в связи с нарушением целостности и суверенитета Украины. В конце недели в Брюсселе состоится саммит глав правительств стран ЕС.