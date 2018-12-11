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ПАСЕ ограничили объем антироссийских санкций

ПАСЕ ограничили объем антироссийских санкций
11:38 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины: В Парламентской ассамблее Совета Европы ограничили объем санкций, которые могут быть наложены на россиян.

В случае возобновления санкций против делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы они не могут быть лишены права голоса на выборах судей ЕСПЧ, генсека СЕ и других руководителей организации.

Такое решение принял на заседании в понедельник регламентный комитет ПАСЕ, сообщили в пресс-службе ассамблеи.

Профильный орган ассамблеи (его официальное название - Комитет по вопросам правил процедуры) по запросу Бюро ПАСЕ проводил анализ допустимых санкций, которые можно вводить против отдельных государств за нарушение ими принципов Совета Европы.

Как известно, сейчас в ПАСЕ идет дискуссия о границах санкционного давления на Россию. Еще весной 2014 года, после незаконной аннексии Крыма, на делегацию РФ были наложены широкие санкции, в том числе ее лишили права голоса при принятии решений ассамблеи.

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С 2016 года в знак протеста РФ отказывается участвовать в работе ассамблеи, а в прошлом году прекратила уплату взносов в бюджет Совета Европы. Это привело к дискуссии в ПАСЕ о возможности снятия санкций с россиян.

Вчерашнее решение регламентного комитета ограничило объем возможных санкций, объяснив это необходимостью избежать конфликта с уставом СЕ.

"В случае обжалования прав национальной делегации ПАСЕ не может ставить под сомнение право депутатов участвовать в выборах старших должностных лиц Совета Европы... поскольку Ассамблея не может вмешиваться в выполнение Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека", - пояснили ЕП в Страсбурге. Это решение комитета вступает в силу немедленно.

Таким образом, ни одна национальная делегация, включая российскую, не может быть отстранена от участия в выборах генсека Совета Европы (состоятся в 2019 году), комиссара СЕ по правам человека (выборы состоялись в прошлом году, РФ не принимала в них участия), президента ПАСЕ (выборы проводятся ежегодно) и судей ЕСПЧ.

Заметим, что для участия в таких выборах Россия должна определить перечень своей делегации и передать его в Страсбург. В последние три года Россия этого не делает, избегая формального продления наложенных против нее санкций. В этом случае российские депутаты не смогут участвовать в перечисленных выборах. Также важно, что для Украины ключевое значение имеет ограничение права голоса РФ при принятии резолюций и других решений ПАСЕ, эти санкции комитет не поставил под сомнение.

Напомним, в октябре Парламентская ассамблея Совета Европы не нашла голосов для изменения санкционных правил и отложила решение этого вопроса на следующий год. В России раскритиковали решение ПАСЕ отложить решение об изменении санкционных правил в интересах Москвы.

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ПАСЕ, Россия, Санкции против России, агрессия РФ.
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