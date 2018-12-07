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Литва ввела санкции против РФ после агрессии в Керченском проливе

Литва ввела санкции против РФ после агрессии в Керченском проливе
14:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости мира: Литва ввела национальные санкции против России.

Литовская Республика ввела национальные санкции против России за ее агрессию против Украины в Керченском проливе.

Об этом заявила Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте на совместной с Президентом Петром Порошенко пресс-конференции.

"Знаем, что сегодня международные организации не приняли никаких санкций против российских действий. Однако мы приняли свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе. Мы также приняли решение оказывать помощь в форме амуниции, мы присылаем своих инструкторов, военных инструкторов, киберинструкторов, гуманитарную помощь. Также мы поддерживаем все гражданские инициативы нашего народа для того, чтобы помочь вам бороться", - сказала Грибаускайте.

Президент подчеркнула, что после этого литовские должностные лица получают личные угрозы от России.

"Иногда не так и просто быть первыми, когда вводим санкции. Мы получаем личные угрозы от России. Например, министр иностранных дел. Но мы знаем, что это ожидаемая реакция, поскольку быть открытыми в этом мире, вероятно, еще важнее, чем военная поддержка", - отметила Грибаускайте.

Госпожа Президент сообщила, что недавно присвоила гражданство Литовской Республики Йонасу Охману, который помогает на фронте украинским солдатам. "Это значит, что не только политическая наша поддержка важна, но и поддержка нашего народа очень важна. Мы надеемся, что вы ее чувствуете", - прибавила Президент.

Петр Порошенко поблагодарил Литву за уже введенные национальные санкции против участников агрессивных действий на Азове и призвал международных партнеров ввести жесткие санкции против российской Федерации в связи с ее агрессией в Черном и Азовском морях: "Мы призываем наших международных партнеров принять жесткие санкции, чтобы остановить агрессивные посягательства России в Черном и Азовском морях и обеспечить свободу навигации в регионе".

Также он подчеркнул, что агрессивные действия России, которая откровенно игнорирует Минские договоренности и открыто нагнетает ситуацию в Черном и Азовском морях, — это прямая угроза европейской безопасности и вызов всему демократическому миру.

Как сообщалось, Президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу, 7 декабря находится с официальным визитом в Украине. Кроме переговоров Главы Литовской Республики с Президентом Петром Порошенко, запланировано участие лидеров двух держав в работе второго Украинского женского конгресса. 

Напомним, Петр Порошенко и Даля Грибаускайте подписали "дорожную карту" развития стратегического партнерства между Украиной и Литвой.

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Все по теме:

Россия, Санкции, Литва, Керченский пролив, Петр Порошенко, Даля Грибаускайте.
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