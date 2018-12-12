Европарламент поддержал закрытие портов для судов РФ и новые санкции

Новости мира: Европейский парламент призывает страны-члены и руководящие страны ЕС закрыть свои порты для судов России.

Европейский парламент призывает страны-члены и руководящие органы ЕС закрыть европейские порты для российских судов, идущих из Азовского моря, и ввести санкции против Российской Федерации за агрессию в Керченском проливе и Азовском море. Об этом говорится в резолюции о состоянии реализации Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которую поддержали 433 депутата, 30 воздержались и 105 проголосовали против ее принятия.

"Европейский парламент решительно осуждает сознательный акт агрессии Российской Федерации против Украины, совершенный 25 ноября в Керченском проливе, требует немедленно и безоговорочно освободить все украинские суда и моряков, к которым одновременно необходимо относиться как к военнопленным", - подчеркивается в резолюции.

Также Европейский парламент призывает ЕС и страны-члены ввести целенаправленные санкции, если РФ не освободит украинских военнослужащих, и если произойдет любое дальнейшее военное обострение.

Евродепутаты подчеркивают, что "не существует оправдания применению Россией такой военной силы против украинских судов".

Европейский парламент выражает серьезную обеспокоенность по поводу того, что РФ нарушает суверенные права Украины в Азовском море с целью превращения этого моря в российское "внутреннее озеро" и исключительно военную зону.

Кроме того, депутаты ЕП требуют от России гарантировать свободу судоходства через Керченский пролив и в Азовском море, что предусмотрено международным правом.

"Европейский парламент призывает ЕС и его страны-члены закрыть доступ к портам ЕС российским судам, идущим из Азовского моря, если Россия не возобновит свободу судоходства через Керченский пролив и Азовское море", - говорится в резолюции.

Вместе с тем, евродепутаты призывают использовать все дипломатические средства для снижения напряженности ситуации и "приветствуют предложение посредничества между Киевом и Москвой".

Кроме того, в резолюции ЕП выразил настоятельный призыв к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее странам-участницам расширить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на регион Азовского моря.