Скачать
Среда, 12.12.2018
Европарламент поддержал закрытие портов для судов РФ и новые санкции
Европарламент поддержал закрытие портов для судов РФ и новые санкции
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Шахтер - Лион: онлайн-трансляция матча
Шахтер - Лион: онлайн-трансляция матча
День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки

Европарламент поддержал закрытие портов для судов РФ и новые санкции

Европарламент поддержал закрытие портов для судов РФ и новые санкции
20:02 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Европейский парламент призывает страны-члены и руководящие страны ЕС закрыть свои порты для судов России.

Европейский парламент призывает страны-члены и руководящие органы ЕС закрыть европейские порты для российских судов, идущих из Азовского моря, и ввести санкции против Российской Федерации за агрессию в Керченском проливе и Азовском море. Об этом говорится в резолюции о состоянии реализации Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которую поддержали 433 депутата, 30 воздержались и 105 проголосовали против ее принятия.

"Европейский парламент решительно осуждает сознательный акт агрессии Российской Федерации против Украины, совершенный 25 ноября в Керченском проливе, требует немедленно и безоговорочно освободить все украинские суда и моряков, к которым одновременно необходимо относиться как к военнопленным", - подчеркивается в резолюции.

Также Европейский парламент призывает ЕС и страны-члены ввести целенаправленные санкции, если РФ не освободит украинских военнослужащих, и если произойдет любое дальнейшее военное обострение.

Евродепутаты подчеркивают, что "не существует оправдания применению Россией такой военной силы против украинских судов".

Европейский парламент выражает серьезную обеспокоенность по поводу того, что РФ нарушает суверенные права Украины в Азовском море с целью превращения этого моря в российское "внутреннее озеро" и исключительно военную зону.

Кроме того, депутаты ЕП требуют от России гарантировать свободу судоходства через Керченский пролив и в Азовском море, что предусмотрено международным правом.

ЕС ввел санкции против организаторов "выборов" на Донбассе

"Европейский парламент призывает ЕС и его страны-члены закрыть доступ к портам ЕС российским судам, идущим из Азовского моря, если Россия не возобновит свободу судоходства через Керченский пролив и Азовское море", - говорится в резолюции.

Вместе с тем, евродепутаты призывают использовать все дипломатические средства для снижения напряженности ситуации и "приветствуют предложение посредничества между Киевом и Москвой".

Кроме того, в резолюции ЕП выразил настоятельный призыв к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее странам-участницам расширить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на регион Азовского моря. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Европа, Европарламент, РФ, Керченский пролив, Порты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
03 Платные медуслуги и семейные врачи: какие изменения ждут украинцев в медицине с 2019 года
04 Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
05 Популярные запросы украинцев в Google за 2018 год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на 13 декабря: синоптики рассказали, какой будет погода на Андрея
Синоптики рассказали, какой будет погода 13 декабря
Стрельбу в Страсбурге признали терактом
Стрельбу в Страсбурге признали терактом
Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях
Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях
Новый год 2019: как встречать и что надеть в год Желтой Земляной Свиньи
Новый год 2019: как встречать и что надеть в год Желтой Земляной Свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь